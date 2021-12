53-Jährige verliert bei Skiunfall in Tirol drei Finger

Eine 53-jährige Österreicherin hat am Mittwoch bei einem Skiunfall in Ischgl in Tirol (Bezirk Landeck) drei Finger verloren. Laut Polizei prallte die Frau mit einer 29-jährigen Deutschen zusammen. Ihr wurden dabei vermutlich durch eine Skikante Zeige-, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand amputiert. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.