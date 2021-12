Kogler: „Nicht das Jahr für Silvesterpartys - leider“

Die Regierung wollte zunächst auch Silvesterpartys in Lokalen erlauben und dafür ausnahmsweise die Corona-Sperrstunde aufheben. Am Mittwoch wurde nun zurückgerudert, die Sperrstunde in der Gastronomie wird ab 27. Dezember sogar auf 22 Uhr vorverlegt.

Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verteidigte das Vorgehen der Regierung. „Wir können nicht sehenden Auges in die Omikron-Welle hineingehen und keine Maßnahmen setzen“, sagte Mückstein am Donnerstag im Ö1-“Morgenjournal“. Die neue Virusvariante könne nicht mehr aufgehalten, wohl aber ihre Verbreitung verlangsamt werden.

Kritik an der auf 22 Uhr vorgezogenen Silvestersperrstunde kommt von der FPÖ. Niederösterreichs Parteichef Udo Landbauer sprach am Donnerstag von einer „Schnapsidee der Sonderklasse“. Gleich die erste Maßnahme der Gecko-Kommission sei „völlig in die Hose gegangen“. Damit werde einzig erreicht, dass niemand die Gastronomie frequentieren, sondern in den privaten Bereich ausweichen werde, sagte Landbauer in einer Aussendung: „Das ist in höchstem Maße kontraproduktiv. Oder glauben die Experten tatsächlich, dass alle privaten Feiern abgesagt werden?“