Frontalkollision in OÖ forderte Toten und drei Verletzte

Ein Überholmanöver hat in der Nacht auf Donnerstag in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. Eine 26-Jährige hatte trotz zweier entgegenkommender Fahrzeuge überholt. Ein 29-jähriger Lenker verriss seinen Wagen und landete im Graben, ein 31-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen. Er wurde bei der folgenden Frontalkollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtete die Polizei.