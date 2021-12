Burg und Volksoper reduzieren Sitzplätze wegen Coronavorgabe

Die am Mittwoch verkündeten neuerlichen Einschränkungen der Zuschauerzahlen im Zuge der Coronapandemie zwingen die Kulturbetriebe zur hektischen Umplanung. Die drei großen Häuser der Bundestheater-Holding habe nun bereits einen Fahrplan für die Woche nach Weihnachten festgezurrt. Demnach reduzieren Volksoper und Burgtheater ihre Sitzplatzkapazität auf 1.000 Menschen, um unter 2G-plus-Bedingungen spielen zu können. Beim Neujahrskonzert muss man indes zuwarten.

Nach der neuen Vorgabe der Politik gilt ab 27. Dezember eine Besucherobergrenze von 500 Personen bei zugewiesenen Sitzplätzen unter 2G-Regeln, von bis zu 1.000 Menschen bei 2G-plus-Vorgaben und von bis 2.000 Personen, wenn diese allesamt den dritten Stich und einen PCR-Test vorlegen können. Im Burgtheater und der Volksoper hat man sich nun dazu entschieden, die Option 2 zu ziehen und dadurch nur mehr Geimpfte oder Genesene samt PCR-Test zuzulassen, wie die Bundestheater-Holding am Donnerstag mitteilte. Im zum Burgtheater gehören Akademietheater bleibt dank eines Fassungsvermögens von 500 Personen hingegen alles beim Alten.

Auch die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) haben am Donnerstag angekündigt, dass ab Montag für die Dauer der aktuellen Verordnung für Besucher im Ronacher und im Theater an der Wien die 2G-Plus-Regel gilt. In der Kammeroper bleibt aufgrund der Besucherkapazität von unter 500 Personen die 2G-Regel.