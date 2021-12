Großer Industrieunfall in Chemie-Anlage in Texas

Bei einem Brand in einer Anlage des Erdölriesen ExxonMobil im US-Bundesstaat Texas sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Die örtliche Polizei sprach am Donnerstag von einem „großen Industrie-Unfall“ in der Raffinerie- und Chemie-Anlage im nahe Houston gelegenen Baytown. Demnach wurden drei Verletzte mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht, ein vierter mit einem Krankenwagen.