HC Innsbruck beendet Misserfolgsserie mit 6:2 bei Znojmo

Der HC Innsbruck hat seine Misserfolgsserie in der ICE Eishockey-Liga beendet. Die „Haie“ setzten sich am Donnerstag auswärts gegen Znojmo mit 6:2 (3:0,1:1,2:1) durch, fuhren damit nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg ein und verbesserten sich auf Tabellenrang fünf. Für die zehntplatzierten Tschechen setzte es nach zuletzt drei Erfolgen en suite wieder einen Rückschlag.