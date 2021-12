US-Polizistin nach Tötung eines Schwarzen verurteilt

Im Fall der Tötung des Afroamerikaners Daunte Wright in den USA ist die angeklagte weiße Ex-Polizisten des Totschlags für schuldig befunden worden. Die Geschworenen sprachen die 49-Jährige am Donnerstag in Minneapolis in beiden Anklagepunkten schuldig - das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der Fall hatte das Land aufgewühlt. Nach dem Tod des Mannes kam es zu massiven Protesten.