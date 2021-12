Südkoreas Ex-Präsidentin Park darf Haft vorzeitig verlassen

Die wegen Korruption verurteilte frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye wird im Rahmen einer Amnestie vorzeitig vor Jahresende aus der Haft entlassen. Im Falle des Straferlasses für Parks sei auch ihre angeschlagene Gesundheit berücksichtigt worden, teilte das Präsidialamt in Seoul am Freitag mit. Die 69-jährige Park war während ihrer Regierungszeit in einen Skandal verwickelt, der monatelange Straßenproteste zur Folge hatte.

In einem getrennten Verfahren wegen Vorteilsnahme im Amt wurde Park zunächst zu weiteren sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde später auf fünf Jahre verringert. Sie soll während ihrer Amtszeit illegal hohe Summen vom Geheimdienst angenommen haben. Beide Verfahren wurden in einer Neuverhandlung zusammengezogen. Das Oberste Gericht in Seoul hatte das Urteil der Berufungsinstanz in großen Teilen wegen Verfahrensfehlern aufgehoben und den Fall zurückgewiesen.