Van der Bellen und Schönborn betonen das Gemeinsame

Angesichts der vor allem durch die Corona-Krise sichtbar gewordenen Spaltung in der Gesellschaft haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn zu Weihnachten „das Gemeinsame“ betont. In der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel“ appellierten beide, das Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen.