Aufrufe zum „Miteinander“ bei „Licht ins Dunkel“

Ebenso wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kardinal Christoph Schönborn haben zu Weihnachten auch die Parteichefs der Parlamentsparteien zu einem „Miteinander“ aufgerufen. In der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel“ betonten die Parteienvertreter die Bedeutung des Verbindenden auch in der Politik angesichts der Spaltungstendenzen in der Gesellschaft.