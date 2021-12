Westliche Länder fordern von Libyen raschen Wahltermin

Am Tag der mittlerweile verschobenen Präsidentschaftswahl in Libyen haben westliche Länder das Bürgerkriegsland dazu aufgerufen, rasch einen neuen Wahltermin festzulegen. Die libyschen Behörden sollten zudem schnellstmöglich eine finale Liste der Kandidaten herausgeben, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA.