Tausende bei Protesten gegen Militärregierung im Sudan

Zwei Monate nach dem Militärputsch sind im Sudan erneut tausende Menschen gegen die Militärregierung auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Khartum zogen die Demonstranten ungeachtet eines Großaufgebots an Sicherheitskräften und gekappter Internetverbindung zum Präsidentenpalast, wie Augenzeugen berichteten. Dort wurden sie mit Tränengas beschossen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch in der Stadt Madani südlich von Khartum gab es Proteste.