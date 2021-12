Mehrere Tote nach Explosion in Demokratischer Republik Kongo

Bei einer Explosion im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat es nach offiziellen Angaben Tote und Verletzte gegeben. Die Regierung sprach am Samstag von einem Selbstmord-Attentäter sowie dem Verlust von Menschenleben, ohne Angaben zur Opferzahl zu machen. Augenzeugen berichteten via Twitter, die Explosion am Christtag habe sich in einem Restaurant der Stadt Beni ereignet. Auf Videos waren Menschen zu sehen, die zwischen zerfetzten Stühlen und Tischen am Boden lagen.