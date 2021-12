1.717 Corona-Neuinfektionen und acht Tote am Stefanitag

1.717 Corona-Neuinfektionen sind vom Christtag auf den Stefanitag gemeldet worden. Das liegt zwar nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit 2.130 Fällen, allerdings ging auch die Zahl der Testungen an den Feiertagen zurück. Es waren fast 200.000 Tests weniger, als noch am 25. Dezember eingemeldet wurden. Acht Todesfälle waren innerhalb von 24 Stunden zu beklagen.

Derzeit laborieren in Österreich 29.486 Menschen an einer SARS-CoV-2-Infektion, das sind um 1.119 Fälle weniger als am Tag zuvor. Somit ging auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 172,8 auf 166,9 Fälle pro 100.000 Einwohner zurück. Derzeit ist das Bundesland mit der höchsten Inzidenz Vorarlberg mit 262, gefolgt von Tirol mit 259,6, Wien mit 175,5 und Kärnten mit 174,7. Danach kommen Niederösterreich (148,3), Salzburg (145,7), Oberösterreich (142,4), die Steiermark (139,1) und das Burgenland (118,6). In absoluten Zahlen rangiert Wien mit 394 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden auf Platz eins, gefolgt von Niederösterreich mit 317, Tirol mit 262, Oberösterreich mit 211, Steiermark mit 171, Vorarlberg mit 124, Kärnten mit 99, Salzburg mit 93 und das Burgenland mit 46 Fällen.