Anti-Apartheid-Ikone Desmond Tutu gestorben

Bereits zu Mittag waren auf TV-Bildern Menschen zu sehen, die Blumen vor Tutus Denkmal in Kapstadt Waterfont niederlegten. Die Stadtverwaltung will als Verbeugung vor Tutus Vermächtnis in den kommenden Tagen das Wahrzeichen der Stadt - den alles überragenden Tafelberg - im bischöflichen Violett anstrahlen. Zahlreiche internationale Politiker verneigten sich vor Tutu. „Er hat sich für Menschenrechte stark gemacht und für eine friedliche Welt“, schrieb Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Twitter. „Sein Wirken ist eine große Inspiration für uns alle“. Wie auch Bundeskanzler Nehammer hob er Tutus entschlossenen Kampf gegen die Apartheid hervor. „Tutu war eine moralische Instanz, sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust“, so Nehammer. „Sein Einsatz, sein Wort und seine Taten werden unvergessen bleiben.“