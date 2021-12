Vor einem Jahr startet in Österreich Corona-Impfaktion

Vor einem Jahr, am 27. Dezember 2020, sind die ersten Österreicher gegen das Coronavirus geimpft worden. Den Anfang machten damals über 80-jährige Risikopatienten an einer Spezialambulanz der MedUni Wien. Österreich startete mit der Immunisierung zeitgleich mit anderen EU-Staaten. Seither erhielten fast 74 Prozent der Bevölkerung zumindest die erste Dosis. Weil die Impfrate in Österreich aber zu niedrig ist, plant die Regierung ab Februar 2022 eine Impfpflicht ab 14 Jahren.