Wiener Iran-Atomgespräche werden fortgesetzt

Die internationalen Verhandlungen zur Rettung des Iran-Atomdeals gehen am Montag in Wien weiter. Wie die EU-Verhandlungsleitung mitteilte, werden Vertreter Chinas, Frankreichs, Deutschlands, Russlands, Großbritanniens und des Iran an den Gesprächen in einem Wiener Luxushotel teilnehmen. Direkte Gespräche zwischen dem Iran und den USA, die vor dreieinhalb Jahren aus dem Atomdeal ausgeschieden waren, sind nicht vorgesehen.