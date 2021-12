Lukas Hüller neuer künstlerischer Leiter der Cselley Mühle

Am 1. Jänner 2022 hat die Cselley Mühle in Oslip (Bezirk Eisenstadt Umgebung) mit der Mario Müller Privatstiftung einen neuen Eigentümer. Diese hat den österreichischen Fotografen Lukas Hüller zum neuen künstlerischen Leiter ernannt, hieß es am Montag in einer Aussendung. Neuerungen gibt es auch für die Kulturstätte selbst.