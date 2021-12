Thiem verzichtet auch auf Australian Open

Dominic Thiem hat am Dienstag via soziale Netzwerke seinen Verzicht auf die Australian Open verlautbart. Der Weltranglisten-15. wird sein Comeback wie schon vermutet worden war ab 31. Jänner beim ATP-250-Turnier in Cordoba und auf Sand geben. Er hatte seinen Turnierplan zuletzt adaptiert und spielt der Reihe nach Cordoba, Buenos Aires (7.2.), Rio de Janeiro (14.2.) und auch zum ersten Mal Santiago de Chile (21.2.), der Heimat seines Coaches Nicolas Massu, alle auf Sand.

„Ich fühle mich wieder gut, mein Handgelenk ist in optimalem Zustand und ich trainiere normal mit sehr guter Intensität“, schrieb Thiem. Nach Absprache mit seinem Team nach einer kurzen Weihnachtspause hat er seinen Turnierplan wie beschrieben geändert. „Ich werde meine Saison in Südamerika bei den Cordoba Open in Argentinien Ende Jänner starten und daher nicht bei den Australian Open spielen. Melbourne ist eine Stadt, die ich liebe und wo ich großartige Erinnerungen habe und unvergessliche Matches bestritten habe. Ich werde die australischen Fans vermissen, aber ich werde 2023 zurückkommen“, so Thiem weiter.