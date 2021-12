Gespräche zwischen USA und Russland am 10. Jänner

Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Jänner zu Beratungen über den Ukraine-Konflikt zusammenkommen. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow bestätigte am Dienstag laut der Nachrichtenagentur TASS entsprechende Angaben eines US-Sprechers. Demnach soll das Treffen in Genf abgehalten werden. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der NATO geplant, am 13. Jänner sollen Beratungen zwischen Russland und der OSZE folgen.