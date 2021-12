ÖSV bei Paris‘ sechstem Bormio-Meisterstück nicht auf Podest

Beim Rekordsieg des Südtirolers Dominik Paris in Bormio hat Österreichs Speed-Abteilung erstmals in dieser Saison die Abfahrts-Podestplätze verpasst. Während sich Daniel Hemetsberger als Vierter (+0,99) hinter den Schweizern Marco Odermatt (+0,24) und Niels Hintermann (+0,80) im Olympiawinter allerdings erneut in die Auslage fuhr, gehörten die ÖSV-Stars Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer auf der Pista Stelvio am Dienstag zu den Geschlagenen.