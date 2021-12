Dorotheum mit bestem Jahresergebnis seiner Geschichte

Das Dorotheum konnte 2021 nach eigenen Angaben das beste Jahresergebnis seiner Geschichte erzielen. Mehr als 700 Auktionen wurden im Saal oder online abgehalten, rund 100.000 Kunstgegenstände und Sammelobjekte wechselten in dem Auktionshaus im zu Ende gehenden Jahr den Besitzer, teilte das Dorotheum am Dienstag mit. Interessenten aus 90 Staaten seien an den Versteigerungen beteiligt gewesen.

Das Jahr sei „von starker Nachfrage, Rekordauktionen, Millionenzuschlägen, hohen Ansteigerungen und Weltrekordpreisen in allen Gemälde-Sparten“ geprägt gewesen, heißt es in der Aussendung. So überschritt bei der Auktion „Post-War and Contemporary Art“ im Juni erstmals das Ergebnis für ein zeitgenössisches österreichisches Kunstwerk die Millionengrenze: Das Gemälde „Wilde Tiere sind gefährdet“ von Maria Lassnig erreichte 1,368 Mio. Euro, ein Weltrekordpreis für ein Werk der Künstlerin.