Deutschland setzt verstärkt auch auf Corona-Medikamente

Die deutsche Bundesregierung setzt in der Corona-Pandemie neben der Impfung verstärkt auch auf Medikamente. Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag mitteilte, hat Berlin beim US-Pharmakonzern Pfizer eine Million Packungen des Corona-Medikaments Paxlovid gekauft, das schwere Verläufe verhindern soll. Darüber hinaus wird darüber diskutiert, ob die Quarantäne-Regelungen geändert werden sollten, wenn durch die Omikron-Variante die Zahlen in die Höhe schießen sollten.