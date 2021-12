Niederländer Van Gerwen positiv auf das Coronavirus getestet

Der langjährige Weltranglistenerste und dreifache Weltmeister Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit schied der 32-jährige Niederländer vorzeitig aus dem wichtigsten Turnier der Welt aus, wie der Weltverband (PDC) wenige Stunden vor dessen Partie am Dienstagabend mitteilte. Van Gerwens Gegner Chris Dobey aus England, Zweitrunden-Bezwinger des Wieners Rusty-Jake Rodriguez, zog damit kampflos ins Achtelfinale ein.

Am Abend schrieb van Gerwen bei Twitter, er sei „wirklich enttäuscht, verwirrt, wütend, wie meine Weltmeisterschaft endet“. Er habe keine Symptome, fügte der Niederländer an. „Ich hätte dieses Ergebnis nie erwartet, da ich dachte, ich hätte alles getan, um so etwas zu vermeiden.“