20-Jähriger mit verbotenen Feuerwerkskörpern im Pkw gestoppt

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag bei Kontrollen im Bezirk Mistelbach in einem aus Tschechien kommenden Pkw aus dem Bezirk Amstetten dutzende pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Bis auf zwei dieser Feuerwerkskörper waren alle illegal im Besitz des 20-jährigen russischen Käufers, berichtete die Exekutive am Mittwoch in einer Aussendung. Weil im Auto auch ein Cannabiszerkleinerer mit Cannabisspuren entdeckt wurde, wurde auch der 19-jährige Lenker angezeigt.