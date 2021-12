NEOS fordern weniger Mehrwertsteuer für alle

Eine Senkung der Mehrwertsteuer von 10 auf 5 Prozent wäre daher eine enorme Erleichterung, gerade für Menschen mit kleineren oder mittleren Einkommen. „Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 10 Prozent gilt ja für Produkte des Alltags, wie beispielsweise Lebensmittel oder Medikamente, eine fixe Steuersenkung würde also nicht nur kurzfristig Unternehmerinnen und Unternehmern in der Coronakrise helfen, sondern auf Dauer insbesondere jenen das Leben enorm erleichtern, die auf jeden Cent schauen müssen“, so Doppelbauer.