19.000 Gegenstände 2021 im Zug vergessen

19.000 Gegenstände haben Passagierinnen und Passagiere im ablaufenden Jahr 2021 in den ÖBB-Zügen vergessen, gaben die Österreichischen Bundesbahnen am Mittwoch bekannt. Das ist um zwei Prozent mehr als im Jahr davor. Am häufigsten wurden Koffer, Taschen und Rucksäcke liegen gelassen. Aber auch eine Zahnprothese, Instrumente und einige Gehhilfen waren darunter. 34 Prozent konnten den Eigentümern wieder zurückgegeben werden.