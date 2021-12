Hongkonger „Stand News“ stellt nach Razzia Erscheinen ein

Nach einer Razzia und der Verhaftung leitender Mitarbeiter hat mit „Stand News“ eines der letzten pro-demokratischen Medienunternehmen in Hongkong sein Aus erklärt. „Stand News stellt jetzt den Betrieb ein“, hieß es am Mittwoch in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung des Online-Nachrichtenportals. Alle Mitarbeiter seien entlassen worden. Zuvor hatten mehr als 200 Sicherheitskräfte die Büros durchsucht, Vermögenswerte eingefroren und sieben Aktivisten festgenommen.

Die Razzia gibt weiteren Anlass zur Sorge über schwindende Rechte und Freiheiten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Das 2020 von der Regierung in Peking erlassene Gesetz zur nationalen Sicherheit gilt als massiver Einschnitt in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip „Ein Land - zwei Systeme“ für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung mundtot machen zu wollen.