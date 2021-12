Geflügelpest-Fall bei Schwan in der Oststeiermark

Bei einem Schwan im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Dienstag die Geflügelpest bzw. Vogelgrippe festgestellt worden: Wie die AGES am Mittwoch informierte, haben sie bei dem Tier das Aviäre Influenza-Virus, Subtyp H5N1, nachgewiesen. Dieser Subtyp ist für Vögel stark krankmachend und führt oft zu vielen Todesfällen, besonders in Hausgeflügelbeständen. Der Bezirk sowie angrenzende Gemeinden im Bezirk Weiz wurden nun als Risikogebiet eingestuft.