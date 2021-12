Nur Super-G-Dominator Kilde in Bormio vor ÖSV-Duo

Beim dritten Super-G-Sieg in Folge von Aleksander Aamodt Kilde hat sich die ÖSV-Speedfraktion in Bormio gleich in doppelter Ausführung auf dem Stockerl zurückgemeldet. Erstmals Raphael Haaser (+0,72 Sek.) und Vincent Kriechmayr (0,85) flankierten den überragenden Norweger auf dem Siegertreppchen. Matthias Mayer (13./+1,66) verlor nach jenem im Abfahrtsweltcup auch sein rotes Trikot im Super-G - diesmal an Kilde.