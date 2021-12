Stadlober auf Tour de Ski in Lenzerheide über 10 km Sechste

Langläuferin Teresa Stadlober hat im ersten Distanzrennen der Tour de Ski ihren ersten Top-Ten-Platz im Olympia-Winter geholt. Die Salzburgerin belegte am Mittwoch in Lenzerheide über 10 km klassisch Rang sechs, auf die finnische Siegerin Kerttu Niskanen fehlten ihr 45,8 Sek. Ein Podestrang war für Stadlober 15,3 Sek. entfernt. Die 28-Jährige hielt sich bei allen Zwischenzeiten in den Top zwölf, legte noch zu und blieb nur 1,2 Sek. hinter der starken Schwedin Frida Karlsson.