Liensberger nach Corona-Zwangspause in Lienz Slalom-Zweite

Erstmals in einem Technikrennen in diesem alpinen Weltcup-Winter ist eine ÖSV-Frau am Mittwoch auf das Podest gefahren. Weltmeisterin Katharina Liensberger musste sich am Mittwoch beim Heimslalom in Lienz nach überstandener Corona-Krankheit um 0,51 Sekunden nur der Slowakin Petra Vlhova geschlagen geben. Hinter der drittplatzierten Schweizerin Michelle Gisin (+0,68) belegte Katharina Truppe (+0,78) den vierten Platz, Katharina Gallhuber (+1,40) wurde Sechste.