„Naturtalent der Kommunikation“: Requiem für Sepp Forcher

Im Andenken an Sepp Forcher ist am Mittwoch in der Franziskanerkirche in der Stadt Salzburg ein Requiem mit Erzbischof Franz Lackner und Erzabt Korbinian Birnbacher abgehalten worden. An dem Abschiedsgottesdienst für die am 19. Dezember kurz nach seinem 91. Geburtstag verstorbene Moderatorenlegende nahmen Angehörige Forchers, darunter sein Sohn Karl und dessen Familie, sowie Freunde, Wegbegleiter und einige Politiker teil.