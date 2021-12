Modern gedeutete „Aida“ trotzte in Linz Corona

Nach einem halben Jahrhundert ist Giuseppe Verdis Pharaonen-Oper „Aida“ wieder in Linz am Spielplan. Im Vorfeld der Premiere am Mittwoch im Musiktheater gab es noch Stolpersteine zu beseitigen: Wegen des Lockdowns musste der Termin um einen Monat verschoben werden und Opernchef Markus Poschner übernahm innerhalb einer Woche das Dirigat der Premiere. Fazit: musikalisch durchaus erfolgreich, in der Inszenierung nicht ganz unumstritten, gesetzliche Sperrstunde eingehalten.