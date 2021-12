Brandstiftung in Japan - Verdächtiger tot

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in einer Psychiatrie im japanischen Osaka mit zwei Dutzend Toten ist der Brandstifter seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) bekanntgab, starb der 61-jährige verdächtigte Japaner in einem Krankenhaus. Er hatte wie die anderen Opfer eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten und befand sich seit dem Unglück in kritischer Lage.