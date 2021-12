Franzose Vachier-Lagrave neuer Blitzschach-Weltmeister

Der Franzose Maxime Vachier-Lagrave ist der neue Weltmeister im Blitzschach. Der 31-Jährige setzte sich am Donnerstag in Warschau in dem von Covid-Fällen überschatteten Turnier in einer dritten Stichpartie gegen Jan-Krzysztof Duda durch. Duda hatte im Sommer den Weltcup gewonnen und sich als erster Pole für das Kandidatenturnier qualifiziert.