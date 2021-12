Corona-Ampel bleibt in Österreich auf „orange“

Vergleicht man die aktuellen, risikobasierten Sieben-Tage-Inzidenzen mit der Vorwoche, so zeigt sich, dass sich jene für Wien und das Burgenland als einzige bereits wieder verschlechtert haben. Extrem verbessert hat sich dieser Wert hingegen in Oberösterreich, das als einziges Bundesland mit 94,3 einen Wert von unter 100 erreicht. In der Vorwoche lag man noch bei 184. Noch sind die Trends aber bei allen Bundesländern fallend, im Österreichschnitt wurde bei den Inzidenzen ein Minus von 24 Prozent registriert.

Trotz dieser positiven Entwicklung im Wochenvergleich wird in der aktuellen Einschätzung der Kommission auf die aktuelle Covid-Prognose des Konsortiums von vergangenem Dienstag hingewiesen, die von einem Anstieg des Infektionsgeschehens in allen Bundesländern, insbesondere in Wien ausging. Dieser Anstieg wird in den Modellen wesentlich durch die größere Ausbreitungsgeschwindigkeit der Omikron-Variante erwartet. Zur Wochenmitte lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen auch bereits wieder bei 3.251 Fällen und hat sich somit innerhalb von zwei Tagen mehr als verdoppelt. Ebenso steigt der Anteil der Omikron-Variante von Woche zu Woche, während sich die Delta-Variante stetig zurückentwickelt: Lag Omikron in Kalenderwoche 50 noch bei 394 Fällen, waren es in 51 bereits 1.796 - umgekehrt der Delta-Trend mit einer Abnahme von 7.772 auf 5.787.