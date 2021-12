Scholz ruft in Neujahrsansprache zum Zusammenhalt auf

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert die Gesellschaft in seinem Land zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie und bei der geplanten Erneuerung des Landes auf. In seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler appelliert der Sozialdemokrat laut Vorausberichten an die Bürger, angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus die Impfangebote zu nutzen.

„Jetzt kommt es auf Tempo an. Wir müssen schneller sein als das Virus“, wurde Scholz zitiert. „Tun wir miteinander alles – aber auch wirklich alles – dafür, dass wir Corona im neuen Jahr endlich besiegen können.“ Scholz bittet demnach um Verständnis für die soeben in Kraft getretenen deutlichen Beschränkungen, beispielsweise für private Kontakte. Das Virus übertrage sich in der neuen Omikron-Variante noch leichter, so der SPD-Kanzler. „Bitte nehmen Sie diese Beschränkungen sehr ernst. Zu Ihrem Schutz, zum Schutz Ihrer Familien. Zum Schutz von uns allen.“