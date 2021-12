Vor Silvester 3.624 neue Corona-Infektionen in Österreich

32 Todesfälle sind seit gestern zu beklagen, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 16,6. In den vergangenen sieben Tagen wurden 116 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 13.733 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 153,7 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 76,3 Prozent. In Niederösterreich haben 72,6 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,5 Prozent. Nach Wien (70), Tirol (69,7), Vorarlberg (67,9), Salzburg (67,5) und Kärnten (67,3) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 66,4 Prozent.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 342,6, gefolgt von Wien, Vorarlberg und Salzburg (255,8, 249 bzw. 211). Weiters folgen Niederösterreich (175), Kärnten (166,2), die Steiermark (143), Oberösterreich (141) und das Burgenland (131,4). Im Burgenland sind mit Stand Freitag 61 neue Infektionen binnen 24 Stunden hinzugekommen, in Kärnten 157, in Niederösterreich 587, in Oberösterreich 474 in Salzburg 341, in der Steiermark 273, in Tirol 521, in Vorarlberg 214 und in Wien 996.