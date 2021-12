Weiteres Dallas-Spiel in NHL verschoben

Die Dallas Stars müssen ihre Corona-Zwangspause in der NHL verlängern, auch ihr Spiel am 2. Jänner gegen Arizona fällt aus. Die Texaner verzeichnen aktuell zu viele Quarantänefälle, auch Michael Raffl ist betroffen. Seit 22. Dezember sind bereits sechs Partien der Stars verschoben worden. Insgesamt waren in der NHL im Dezember 80 Spiele betroffen. Für Dallas wäre als nächstes am 6. Jänner ein Duell mit den Florida Panthers angesetzt.