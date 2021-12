Southampton gegen Newcastle wegen Coronafällen abgesagt

In der Premier League ist wegen der Coronavirus-Pandemie bereits das 18. Spiel in den vergangenen drei Wochen abgesagt worden. Die Partie zwischen Southampton mit dem steirischen Trainer Ralph Hasenhüttl und Newcastle United kann nicht wie geplant am Sonntag stattfinden und muss auf Antrag der Gäste verlegt werden. Newcastle hat wegen zahlreicher Coronafälle und Verletzungen nicht die notwendigen Profis - 13 Feldspieler und einen Torhüter - zur Verfügung.