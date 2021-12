Putin erinnert in Neujahrsansprache an Corona-Tote

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Neujahrsansprache der vielen Corona-Toten gedacht und den Menschen in seinem Land Mut zugesprochen. „Diese heimtückische Krankheit hat Zehntausende Leben gekostet“, sagte Putin mit Blick auf die hohen Todeszahlen von etwa 1.000 Opfern täglich in Russland. „Ich möchte allen meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen, die Verwandte und nahe Menschen verloren haben.“