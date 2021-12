Papst leitete traditionelle Vesper zum Jahresabschluss nicht

Papst Franziskus ist bei der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss am Freitag im Petersdom im Vatikan zwar anwesend gewesen, hat die Zeremonie jedoch nicht wie üblich geleitet. Der Vatikan nannte keinen Grund für den Beschluss des Papstes, der ohne liturgische Gewänder an der Zeremonie teilnahm. Vor Beginn des „Te Deums“ grüßte der Papst den römischen Bürgermeister Roberto Gualtieri, der im Petersdom anwesend war, wie italienische Medien berichteten.

Franziskus hob bei der Vesper den Wert der Solidarität hervor, die in dieser von der Covid-Pandemie geprägten Zeit noch notwendiger sei. „Diese Zeit der Pandemie hat das Gefühl der Verwirrung in der ganzen Welt verstärkt. Nach einer anfänglichen Phase der Reaktion, in der wir uns solidarisch im selben Boot fühlten, hat sich die Versuchung des ‚Jeder für sich‘ ausgebreitet“, so der Papst in seiner Predigt.