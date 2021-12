Tausende bei „Yeswecare“-Lichtermeer in Graz

Mehrere 1.000 Menschen sind am Freitagabend dem Aufruf zu einem Lichtermeer in Graz gefolgt. Unter dem Motto „Yeswecare“ wurde zu einem stillen Gedenken an die Corona-Opfer und deren Angehörige sowie Solidarität mit dem Gesundheitspersonal gerufen. Die Teilnehmer sammelten sich entlang des Grazer Rings, um 18.00 Uhr wurden Kerzen entzündet und Handytaschenlampen eingeschaltet.