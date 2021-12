Daniel Barenboim dirigiert das Neujahrskonzert 2022

Das neue Jahr startet am Samstagvormittag traditionell mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Goldenen Saal des Musikvereins. Maestro Daniel Barenboim steht dann zum dritten Mal am Pult des musikalischen Großereignisses, das auch heuer wieder in Dutzende Länder weltweit übertragen wird. Vor Ort indes dürfen immerhin 1.000 Zuschauer die Walzerklänge zwischen Josef Strauß, Johann Strauß und Joseph Hellmesberger verfolgen.