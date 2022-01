Europa hat drei neue Kulturhauptstädte

Nun bilden die drei jeweils zweitgrößten Städte ihres Landes ein kulturelles Triumvirat und bieten ein buntes Programm in den kommenden Monaten, sollte Covid hier nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen. In Novi Sad fällt hierzu der Startschuss bereits am 13. Jänner, bevor Kaunas am 22. Jänner und Esch mit 26. Februar folgen. Der nächste österreichische Kulturhauptstadtvertreter wird dann das Salzkammergut mit Bad Ischl im Jahr 2024 sein.