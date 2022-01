Acht Neujahrsbabys kamen in der Silvesternacht zur Welt

In der heutigen Silvesternacht hat es acht Neujahrsbabys in vier Bundesländern gegeben. Eine Punktlandung um 0.00 Uhr legte Ariz hin. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke in Mödling zur Welt. Die schnellste Spontangeburt meldete das Spital in Zell am See. Dort brachte eine 27-Jährige um 0.25 Uhr ihr erstes Kind zur Welt. Der Bub heißt Elias. Weitere Neujahrsbabys gab es in Wien, in Hollabrunn, in St. Pölten, in Feldbach und in und in Schwarzach im Pongau.