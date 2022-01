Eva Menasse erhält Bruno-Kreisky-Preis 2021

Der Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch des Jahres 2021 geht an Eva Menasse für ihren Roman „Dunkelblum“. Bei dem Werk, das sich an das Massaker von Rechnitz vom März 1945 anhand des Verschweigens, Vergessens und Verdrängens der Menschen im fiktiven Ort Dunkelblum annähert, handle es sich um ein „Meisterwerk“, teilte das Karl-Renner-Institut in einer Aussendung mit. Den Preis für das publizistische Gesamtwerk erhält Franz Schuh.