Neujahrsbaby Ariz kam um 0.00 Uhr in Mödling zur Welt

Nach einem Doppelsieg zweier Buben im Vorjahr hat in der vergangenen Silvesternacht wieder ein einziger Neuankömmling das Rennen um den Titel „Neujahrsbaby“ gemacht und zwar Ariz mit einer Punktlandung um 0.00 Uhr in Mödling in Niederösterreich. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke zur Welt. Wenige Minuten später folgte in Wien die kleine Lara. Das Mädchen wurde um 0.04 Uhr in der Klinik Favoriten des Wiener Gesundheitsverbundes geboren.

Lara ist 49 Zentimeter groß und wiegt 3.500 Gramm. Mutter und Baby sind wohlauf. Ein wenig später war es dann in Feldbach im Bezirk Südoststeiermark soweit: Um 0.06 Uhr kam Andreas per Kaiserschnitt zur Welt. Für die 31-jährige Mutter war es das erste Kind. Das Baby ist 56 Zentimeter groß und 4.540 Gramm schwer.

Um 0.25 Uhr brachte im Spital in Zell am See in Salzburg eine 27-Jährige ihr erstes Kind spontan zur Welt. Der Bub heißt Elias. Er war bei seiner Geburt 56 Zenitmeter groß und 3.795 Gramm schwer. Miriam heißt das oberösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2022. Sie kam um 0.39 Uhr mit 51 Zentimetern und 3.600 Gramm im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr zur Welt. Allerdings wohnt die Kleine mit ihren Eltern in Behamberg in Niederösterreich - war aber trotzdem das schnellste Baby des Nachbarbundeslandes und bekommt ein Ehrengeschenk vom Land, mit Glückwünschen aus der Ferne.