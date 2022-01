Klopp verpasst wegen Corona-Verdachts Spitzenspiel

Trainer Jürgen Klopp verpasst wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion das Premier-League-Spitzenspiel seines Liverpool FC beim FC Chelsea am Sonntag. Bei dem 54-Jährigen bestehe der Verdacht auf ein positives Corona-Testergebnis, teilte Liverpool am Neujahrstag mit. Klopp befinde sich mit milden Symptomen in Isolation.